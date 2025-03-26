Пленный боец ВСУ раскрыл детали отступления из Суджи

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) неграмотно подготовило отступление из Суджи Курской области, оно планировалось «на коленках». Об этом рассказал пленный украинский боец Ярослав Щуров в беседе с ТАСС.

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Он отметил, что командование приказало солдатам бросить сослуживцев.

«Бросайте трехсотых, бросайте все. Кто идет — тот выйдет. Кто не ходит — тот остается», — привел Щуров слова командиров.

Он добавил, что бойцов ВСУ запугивали тем, что российские солдаты якобы пытают пленных. Щуров отметил, что в реальности с украинскими военными обращаются «очень даже неплохо».

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.