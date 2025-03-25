Назван возможный срок полного выхода ВСУ из Курской области

ВС РФ могут освободить Курскую область уже до конца текущей недели, заявил в интервью «Ленте.ру» военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«По тем данным, которыми располагаем сегодня, ВСУ расположены в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей», – поделился подробностями собеседник издания.

По словам аналитика, группировка противника в приграничном российском регионе насчитывает порядка 2,5-3 тысяч военнослужащих.

По информации специалиста, ситуация в зоне конфликта несколько осложняется активным перемещением войск, оперативным хаосом в ведении боев. Но враг, как указал Матвийчук, все равно отходит.

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С точки зрения российского полковника, до конца недели Курская область будет полностью очищена от вооруженных сил Украины, и боевые действия перенесутся уже с территории РФ в Сумскую область.

ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении армией России под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.

Важной составляющей стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 км и ворвавшись в тыл украинской армии в Судже. Эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала развалу их обороны.