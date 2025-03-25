Армия России восстановила контроль над значительным участком государственной границы в Суджанском районе. Об этом рассказали в российских силовых структурах, уточнив, что в районе Гуева наши бойцы продолжают зачищать лесополосы. Находящиеся в селе солдаты ВСУ лишены продуктов питания и боеприпасов.

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По состоянию на вечер 24 марта враг условно контролирует 4-5 кв. км в районе Олешни и порядка 9 кв. км вблизи хутора Горналь, впрочем, скорее всего, здесь сформировались серые зоны. Оккупанты на автомобильном пункте пропуска (АПП) «Суджа» блокированы с трех сторон, в том числе с сумской. В ходе прорыва из Новенького наши вышли к участку дороги ЗВК-004, южнее пропускного пункта, и перерезали ее «на земле». Похоже, сегодня-завтра ВСУшники уйдут в Олешню, если успеют, конечно.

По данным «Военной хроники», противник продолжает обороняться в районе храма в Гоголевке. ВСУ используют танки, артиллерию, скорее формально, чем точечно, БПЛА врага не залетают дальше ЛБС. Однако со стороны укровермахта стали появляться тяжелые дроны, которые минируют маршруты нашей логистики около Рубанщины и Гончаровки.

Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

Таким образом, подтверждается информация «Свободной прессы», приведенная 23 марта, согласно которой в Гоголевке ЛБС проходит по переулку Новый, за которым в подвалах пяти домов засели упертые ВСУшники. Подойти к ним не дают FPV-дроны противника, который оборудовал в церкви Рождества Пресвятой Богородицы наблюдательный пункт. Наши по храму не стреляют, чем и пользуются бандеровцы. Их, судя по всему, будут брать в окружение. Центр села представляет собой серую зону.

Что касается Гуева, то село и его окрестности представляют жуткое зрелище. Позиции ВСУ буквально усеяны убитыми «хероями», брошенными их командованием и побратимами. Так много «двухсотых» на каких-то несколько квадратных километров операторы БПЛА еще не видели. Остатки некогда 30-тысячного оккупационного корпуса бегают между полуразрушенными домами в тщетной попытке спастись от вездесущих FPV-дронов «северян». По последним данным, они уходят в леса и закапываются поглубже в землю в ожидании густой «зеленки», чтобы убежать под ее покровом.

Приличный отряд ВСУ блокирован в урочище Глубокое. Бойцы ГВ «Север» наносят по ему мощные удары с последующей разведкой боем. Называть это штурмовыми действиями, наверное, не совсем правильно. Правильнее говорить о системном подавлении данного очага сопротивления.

В Сумской области со стороны Новенького, откуда был совершен удачный прорыв к АПП «Суджа», развивается также наступление на юг - в направлении левобережной Басовки. Ее западная часть полностью защищена, что в ближайшей перспективе позволит выбить врага из «кармана» левее.

Отметим, что Курское направление уходит из информационной повестки «404-й» и сменяется Белгородским. По данным «Северного ветра», на границе с Краснояружским районом Белгородской области противник в пешем порядке и на мобильной технике пытался прорваться через государственную границу в районе населенного пункта Поповка. «Северяне» отразили атаку и параллельно зачищают лесополосы юго-западнее Демидовки, выбивая остатки просочившихся в Белгородскую область украинских оккупантов.

В районе Краснополья по скоплению врага и военной технике прилетел «Искандер», отправив одним махом 50 укровояк к Бандере. Уничтожено несколько САУ, а также пикапы и багги.

Украинская «телега» из числа оппозиционных тг-каналов сообщает со ссылкой на инсайдеров с Банковой, что Зеленский не отменил Белгородскую операцию, несмотря на провал первого наката на Краснояружский район. «Стратег» потребовал любой ценой взять хоть несколько населенных пунктов в приграничье, чтобы сместить негатив с «курской авантюры».

«Туда продолжают отправлять резервы живой силы и техники, что уже напоминает «мясной штурм», когда руководство Генштаба ВСУ не считается с потерями, хочет получить хоть какой-то территориальный результат, пусть и временный. Это вызывает «бурление» среди военных, которые недовольны действиями штабных крыс», - пишет, например, тг-канал «Легитимный».

И все это происходит на фоне нарастающих проблем в Сумской области, в которой российские подразделения расширяют зону контроля и прорвали границу еще у Владимировки, что создает дополнительное давление на тыловую систему украинской обороны в северных районах региона.

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