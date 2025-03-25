Киев после перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Липцпами и Волчанском Харьковской области наращивает группировку на данном участке фронта. На это обратил внимание военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

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«На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы после ротационных мероприятий, но и новые подразделения», — указал он со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, наблюдается незначительное увеличение численности личного состава и техники ВСУ, однако оно продолжает расти.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об ударе в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по спецназу ВСУ. Как указал подпольщик, одно попадание зафиксировано рядом с аэродромом.