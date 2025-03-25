ВС России успешно отразили атаки ВСУ, направленные на объекты энергетической инфраструктуры в Крыму и Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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«Вечером 23 марта 2025 года с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Оно используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — говорится в релизе, слова приводит РИА Новости.

Кроме того, было отражено нападение на газораспределительную станцию «Валуйка» в Белгородской области.

ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение в Крыму

По информации Минобороны, украинские военные продолжают использовать различные виды вооружений для атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Сюда относятся и РСЗО HIMARS.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил критику в адрес предложения американского президента Дональда Трампа о введении 30-дневного перемирия, считая это «шагом назад» в текущих условиях. Такая позиция Зеленского могла быть воспринята как проявление неуважения к руководителю Соединенных Штатов. При этом сам украинский лидер выступал за прекращение огня. В частности, во время саммита БРИКС в Казани прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому президенту Владимиру Путину предложение от Зеленского остановить боевые действия.