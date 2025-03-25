Действия новых властей Сирии назвали войной на уничтожение алавитов и христиан

Пришедшие к власти в Сирии исламисты устроили геноцид христиан и алавитов после свержения режима Башара Асада. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

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«Они преследовали всех, кто попадался на глаза, рушили дома, грабили магазины, забирая все, что могли. Есть кадры этих расправ — на видео они кричат: "Аллах велик! Мы раздавим вас, свиньи-нусайриты", будто это война на уничтожение против алавитов и христиан», — сообщил собеседник издания.

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Ранее «Лента.ру» поговорила с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнилась эпоха Башара Асада.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.