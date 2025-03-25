Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела от ВСУ за отсутствие пропусков

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В Судже бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали людям расстрелом за отсутствие специальных пропусков. Об этом сообщила местная жительница Светлана, ее цитирует ТАСС.

Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела от ВСУ за отсутствие пропусков
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press
«Они [солдаты ВСУ] хотели, чтобы все получили пропуска в комендатуре. Мы не пошли, но нас чудом пронесло. А некоторых спрашивали про пропуска, и тогда уже угрожали: "Если еще раз без пропуска увижу— пристрелю"», — рассказала женщина.

Она объяснила, что в Судже специальные пропуска были нужны, чтобы свободно передвигаться по городу. Светлана и ее семья в августе не могли выйти из дома более месяца из-за отсутствия пропуска. Впоследствии женщина уже начала выходить из дома за водой и дровами.

Раскрыты детали тяжелой эвакуации жителей Суджи под обстрелами ВСУ

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угрожали расстрелом православному священнику отцу Евгению и обещали его расстрелять. Он сейчас служит в спецназе «Ахмат» и помогает эвакуироваться жителям Курской области. В начале вторжения ВСУ он укрывал мирных жителей в храме.

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