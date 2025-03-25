Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела от ВСУ за отсутствие пропусков

В Судже бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали людям расстрелом за отсутствие специальных пропусков. Об этом сообщила местная жительница Светлана, ее цитирует ТАСС.

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«Они [солдаты ВСУ] хотели, чтобы все получили пропуска в комендатуре. Мы не пошли, но нас чудом пронесло. А некоторых спрашивали про пропуска, и тогда уже угрожали: "Если еще раз без пропуска увижу— пристрелю"», — рассказала женщина.

Она объяснила, что в Судже специальные пропуска были нужны, чтобы свободно передвигаться по городу. Светлана и ее семья в августе не могли выйти из дома более месяца из-за отсутствия пропуска. Впоследствии женщина уже начала выходить из дома за водой и дровами.

Раскрыты детали тяжелой эвакуации жителей Суджи под обстрелами ВСУ

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угрожали расстрелом православному священнику отцу Евгению и обещали его расстрелять. Он сейчас служит в спецназе «Ахмат» и помогает эвакуироваться жителям Курской области. В начале вторжения ВСУ он укрывал мирных жителей в храме.