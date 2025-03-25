Швеция проводит учения для отражения «российской агрессии» в Арктике

Швеция наращивает арктический военный потенциал, страна готовит новое поколение бойцов для действий в суровых условиях Севера. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

© РИА Новости

По данным издания, новые подразделения рассматриваются как претенденты на отправку на передовую линию обороны в случае «российской агрессии» через Кольский полуостров в сторону Финляндии.

Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за России

WSJ утверждает, что новые подразделения шведской армии уже вызвали недоумение в сети. По данным издания, пользователи не перестают задаваться вопросом о наличии у солдат «шерстяных подгузников» для защиты здоровья и мужского достоинства от арктического холода.

Издание также писало, что шведские военные должны будут поддерживать силы Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих государств. По информации WSJ, на севере Швеции проходят подготовку также американские военные.

27 февраля агентство Bloomberg сообщало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров.

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.