Стало известно, от чего погибла группа из 6 человек корреспондента «Известий»

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Стало известно, от чего погибла группа корреспондента «Известий» Александра Федорчака в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Согласно информации источника, группа из шести человек погибла от удара из РСЗО HIMARS. При этом собеседник агентства подчеркнул, что это был целенаправленный удар.

«Предварительно установлено, что ВСУ нанесли целенаправленный удар из РСЗО HIMARS», — сообщает издание.

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Напомним, что ранее корреспондент Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Вместе с ним погибли два работника телеканала «Звезда», а также трое мирных жителей. Кроме того, еще один 14-летний подросток получил ранения.