Корреспондент ТАСС получил ранения в Суджанском районе

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил ранения в Суджанском районе Курской области.

Как сообщает ТАСС, мужчина выполнял в регионе редакционное задание. В данный момент жизни Скуратова ничего не угрожает — как рассказал сам пострадавший, он получил несколько легких осколочных ранений.

«Небольшое ранение осколочное голени, плеча. Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра», — рассказал Скуратов.

Помимо этого, он также принес свои соболезнования родным и близким журналиста «Известий» Александра Федорчака.

Ранее Александр Федорчак погиб в зоне СВО.