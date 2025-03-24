В зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» и водитель съемочной группы

В зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

Об этом сообщил телеканал.

«По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В ООН отреагировали на убийство корреспондента «Известий»

В МИД России заявили, что будут добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель Федорчака в результате действий ВСУ.