В зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» и водитель съёмочной группы

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В зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

В зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» и водитель съемочной группы
© РИА Новости

Об этом сообщил телеканал.

«По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В ООН отреагировали на убийство корреспондента «Известий»

В МИД России заявили, что будут добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель Федорчака в результате действий ВСУ.

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