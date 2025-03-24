Самый большой в мире транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» (в переводе с украинского — «Мечта») был уничтожен в аэропорту «Антонов» силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил старший сержант Вооруженных сил (ВС) России Антон Шилов в интервью RTVI.

© Wikipedia

«Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие», — подчеркнул российский военнослужащий.

По его информации, удар по самолету был нанесен из ствольной артиллерии ВСУ.

Шилов раскрыл подробности высадки в Гостомеле в феврале 2022 года и обороны аэропорта от контратаковавших частей ВСУ. Сержант ВС России подчеркнул, что внутри «Мрии» находился украинский корректировщик, который скрывался от российских солдат около двух дней. Также участник десанта рассказал о личном уничтожении бронеавтомобиля ВСУ «Козак».