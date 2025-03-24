Российский журналист погиб в зоне спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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Подробности произошедшего уточняются.

В «Известиях» отметили, что Федорчак работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний его репортаж оттуда вышел в эфир «буквально накануне».

Напомним, что корреспондент освещал многие события СВО. Помимо ситуации в Харьковской области он снимал репортажи о работе ВС РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Курской области, а также рассказывал об освобождение российских военных из украинского плена.