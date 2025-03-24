Спецназ Вооруженных сил Украины зашел в село Поповка в Белгородской области. Об этом стало известно в понедельник, 24 марта.— Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя, — говорится в публикации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».Солдаты противника пытаются забросать гранатами блиндажи с российскими бойцами.

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Ранее Вооруженные силы Украины атаковали приграничье Белгородской области. Группы украинских солдат смогли прорваться к южной окраине города. В результате атаки украинская армия понесла значительные потери в технике.

24 марта СМИ сообщили, что российские военные помешали украинским боевикам занять село Демидовка в Белгородской области, их отбросили в Сумскую область. Отмечается, что солдаты ВС РФ регулярно сбивают беспилотники ВСУ. Украинские военные используют HIMARS производства США с кассетными боеприпасами для ударов по направлению Демидовки.

В ночь на 23 марта подразделения группировки «Север» атаковали две механизированные бригады, десантно-штурмовую бригаду, бригаду морской пехоты и две бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.