Минобороны Нидерландов заявило о намерении увеличить численность армии

Нидерланды увеличат численность армии до 100 тысяч человек к 2030 году. Об этом сообщили в Минобороны королевства, передает РИА Новости.

По словам госсекретаря Гейса Тейнмана, профессиональные солдаты, резервисты и гражданский персонал должны не только набираться быстрее, но и обучаться, тренироваться и включаться в постоянные подразделения.

«Пришло время быстро внедрить необходимые изменения в вооруженные силы, чтобы мы были готовы, когда это будет необходимо», — сказал он.

Тейнман отметил, что к 2030 году численность армии Нидерландов должна вырасти до 100 тысяч человек. При этом позднее это число может быть удвоено, добавил он.

Напомним, что призыв в ВС королевства был прекращен с 1 мая 1997 года, их перевели на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах власти Нидерландов могут вернуть службу по призыву.