В Минобороны раскрыли, какое оружие ВСУ используют для атак по объектам РФ

Министерство обороны РФ заявило, что украинская сторона использует реактивные системы залпового огня HIMARS для атак по энергетической инфраструктуре России.

Согласно сообщению ведомства, системы HIMARS используются в том числе и для атак по международным объектам на территории России. Как подчеркнули в Минобороны, подобные атаки «демонстрируют недоговороспособность» украинской стороны, поскольку часть из них произошла уже после того, как президент России Владимир Путин согласился на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

«19 марта т.г., через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения Президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. <...> Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​«Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.