Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил о планах создать пять тысяч роботов Optimus до конца 2025 года. Об этом он заявил во время стрима в X, передает Lenta.ru.

Маск указал, что до конца 2025 года Tesla должна выпустить пять тысяч роботов.

«Я скажу, что мы преуспеваем, если получим половину из десяти тысяч единиц. Но даже пять тысяч роботов — это размер римского легиона», — добавил он.

По словам Маска, в случае успеха в этом году, в 2026 году его компания создаст «десять легионов» роботов. В общем же в его планах 50 тысяч роботов Optimus, которые будут сформированы в своеобразную «армию».

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Маск отметил, что создание роботов — совершенно новый для Tesla бизнес, поэтому компания совершает ошибки. При этом он назвал их самым ценным активом компании, подчеркнув, что сложно переоценить значимость создания разумных человекоподобных роботов, способных ориентироваться в реальности и выполнять поставленные задачи.