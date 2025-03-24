ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение в Крыму

Российские средства ПВО 23 марта отразили атаку ВСУ по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что атака была совершена с 21:00 по 21:50 по московском времени.

«Российские средства ПВО отразили атаку киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики полуострова», — говорится в тексте.

Также около двух часов ночи 24 марта ВСУ атаковали с помощью дронов нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Обломки от БПЛА упали в районе железнодорожной станции Кавказская.