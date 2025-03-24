В освобожденной Судже, рядом со знаменитым магазином "Пятерочка" была обнаружена американская гусеничная командно-штабная машина M577.

Известно, что такой вариант бронетранспортера М113 был разработан в конце 50-х годов, а серийное производство началось 62 года назад. Главное внешнее отличие от базового образца - более высокая крыша десантного отделения.

Этот образец техники активно использовался американцами во время агрессии во Вьетнаме. В ВСУ такие КШМ попали из Литвы, армия которой не желала тратить деньги на утилизацию устаревшей техники, и таким образом избавилась от нее.

Боевики формирований киевского режима использовали 577-е как обычные БТР. Неоднократно сообщалось об их уничтожении или, как в этом случае, удавалось захватывать практически неповрежденные экземпляры.