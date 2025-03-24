Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ при попытке пойти на Курск

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли множество солдат и иностранных наемников во время попыток пойти на Курск и Курчатов, но Киеву было «наплевать на эти потери». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении около 70 тысяч человек. Алаудинов рассказал, что многие группы Сил специальных операций ВСУ были уничтожены.

«У них [ВСУ - прим.ред.] были очень большие потери в иностранных наемниках, в силах ССО, которые пошли затаскивать их на Курчатов и на Курск», - заявил Алаудинов.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Алаудинов заявлял, что российским силам осталось освободить пять приграничных населенных пунктов Курской области.

Позже Алаудинов сообщил, что ВСУ пытаются удержать всего три населенных пункта, а 18 марта он заявил, что практически вся территория Курской области освобождена. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении.

Путин подчеркивал, что у ВСУ на курском направлении есть только два выхода - сдаться в плен или погибнуть. Также президент отмечал, что по российским законам все солдаты ВСУ и иностранные наемники, находящиеся на территории Курской области, квалифицируются как террористы.