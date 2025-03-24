Российский дрон снял крупным планом экипаж охотившегося за ним Як-52 ВСУ

Российский беспилотник зафиксировал очередной Як-52, который ВСУ пытаются использовать в качестве средства ПВО.

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Кадры опубликовали в Telegram-канале "Хроника оператора БПЛА". Как видно, спортивный самолет, превращенный в перехватчик, довольно сильно сблизился с дроном. Можно разглядеть лица летчика и автоматчика, пытающегося сбить цель.

Непонятно, за каким именно беспилотником охотился Як-52. Ранее были случаи, когда его поднимали в небо в Одесской области из-за "Орлана" и разведывательного БПЛА Zala. Вероятно, и здесь был дрон-разведчик, в противном случае мы могли бы наблюдать видео уничтожение самолета.

Напомним, ранее средства ПВО России уже сбивали Як-52 ВСУ с пулеметной установкой.