Минобороны: В Приморье в ходе тренировочного полета потерпел крушение Су-25

Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморье при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ.

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"Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления", - говорится в сообщении ведомства.

Угрозы жизни и здоровью пилота нет, подчеркнули в Минобороны.

По данным военного ведомства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Отмечается, что Су-25 был без боекомплекта.