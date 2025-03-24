Минобороны: В Приморье в ходе тренировочного полета потерпел крушение Су-25
Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморье при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ.
"Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления", - говорится в сообщении ведомства.
Угрозы жизни и здоровью пилота нет, подчеркнули в Минобороны.
По данным военного ведомства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.
Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.
Отмечается, что Су-25 был без боекомплекта.