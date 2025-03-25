Глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна обладать «всеми средствами защиты» от военной агрессии. Его слова приводит Reuters.

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Кошта подчеркнул, что считает мир без обороны иллюзией. Он утверждает, что для России границы Украины «просто линии на карте», и Москва якобы не уважает границы третьих стран. В связи с этим он призвал к усилению европейской составляющей НАТО.

«Сейчас очевидно, что лучший способ защитить наш трансатлантический альянс – это укрепить европейскую составляющую НАТО, стать более автономной, более суверенной, менее зависимой от других, а именно Соединенных Штатов», — сказал Кошта.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словам, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.