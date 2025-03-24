Минобороны: Киев продолжает атаковать энергетические объекты в России

Минувшей ночью - около двух часов - украинские военные провели еще одну атаку на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России, уточнив, что ВСУ применили ударный дрон-камикадзе.

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить украинский ударный БПЛА в 7 километрах от международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты дрона, уточнили российские военные, упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

17 февраля, отметили в Минобороны России, была проведена аналогичная атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская". Тогда объект получил значительные повреждения, после чего был выведен из эксплуатации для ремонтно-восстановительных работ.

"19 марта - через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре - киевский режим совершил атаку с применением трех беспилотников самолетного типа по расположенному в станице Кавказская объекту Каспийского трубопроводного консорциума, который обеспечивал перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании", - напомнили в военном ведомстве.