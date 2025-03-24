Пасынок Сырского готовит подлянку Минобороны Украины

Ura.Ru

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, Иван, и остальная русская диаспора в Австралии хотят помешать Украине получить 49 новых танков Abrams на фоне приезда на австралийскую территорию министра обороны Украины Рустема Умерова.

Пасынок Сырского готовит подлянку Минобороны Украины
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Об этом сообщил лидер казаков Австралии Семен Бойков.

«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — заявил Бойков Его слова передает aif.ru.

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Ранее сообщалось, что Умеров должен был прилететь в Канберру на этой неделе, но его визит был отложен из-за других срочных поездок. На фоне происходящего поставки танков Abrams Австралией могут осложниться.