Бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области губят убежденные нацисты, которые не дают им сдаваться в плен, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, этим людям нечего терять, и они тянут за собой остальных.

«В рядах ВСУ есть и убежденные нацисты. Сидит какая-нибудь паршивая овца, нацистская, извините меня, морда и не дает другим нормально пойти сдаться и продолжать жить дальше, работать, вернуться в семью через какое-то время. Видимо, там такие люди сидят, которым вообще терять нечего. Это мертвый тянет живого. Эти азовцы (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), они уже мертвые люди, ничего человеческого там не осталось. И вот они минируют. Как правило, несколько человек держат всех остальных», — сказал Колесник.

Ранее стало известно, что украинские войска в Гоголевке в Курской области лишились шанса на отступление в Сумскую область. Источник в российских силовых структурах заявил, что ВСУ заминировали местность юго-восточнее населенного пункта, чтобы сдержать российское наступление.

Стало известно о переброске к Курской области операторов дронов ВСУ

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинская армия оставляла раненых бойцов при отступлении в Курской области по приказу командования. По его мнению, командование ВСУ не волновало количество погибших украинских военнослужащих. Оно, уточнил Алаудинов, абсолютно «не парилось» по этому поводу.