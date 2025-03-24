ВСУ предприняли новую попытку прорваться вглубь Белгородской области, направившись через границу Краснояружского района. Информация, поступившая из телеграм-каналов, указывает на то, что на стыке Курской и Белгородской областей вражеские войска столкнулись с российскими подразделениями. В этом противостоянии участвовали такие формирования, как ударный расчёт «Сварог», отряд «Ирландцы» и другие российские силы.

В передней части украинской колонны двигалась машина разминирования, которая пробила брешь в оборонительных сооружениях. В образовавшуюся дыру устремилась бронетехника и пехота противника. Каждый танк сопровождал квадроцикл, роль которого оставалась неясной — возможно, он использовался для поиска мин или указания маршрута.

Однако враг столкнулся с ожесточённым сопротивлением, по противнику били дронами. Контратака россиян оказалась успешной, танки противника были уничтожены, а солдаты на квадроциклах понесли потери, пытаясь быстро прорваться через границу.

Ранее поступила информация, что бои в северной части зоны специальной военной операции продолжаются. Российская армия одновременно отражает атаки противника, пытающегося прорваться в Белгородскую область в районе села Демидовка, и ведёт наступательные действия на Сумском направлении.

Бригада ВСУ отказалась выполнять приказ на границе с Белгородской областью

Согласно сообщениям источников на месте событий, бои в Белгородской области, в частности под Демидовкой, были особенно ожесточёнными, и село несколько раз переходило из рук в руки. Вечером того дня в населённом пункте находились силы обеих сторон, и бои продолжались до ночи, пишут «Два майора».

Как отмечают военные блогеры и журналисты, Киев сосредоточил значительные силы на этом направлении, воздух буквально кишел сотнями беспилотников с обеих сторон. К утру 24 марта Демидовка оставалась под контролем российских войск, при этом, по данным ряда источников, украинским силам не удалось закрепиться в домах на окраинах села.

«Судя по координатам и метке в специальной программе, в которую можно посмотреть при ее наличии, мы видим, что нашими дронщиками были замечены три бойца ВСУ на самом краю села, которые в последствии были атакованы и уничтожены», – пишет Condottiero.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, потери ВСУ под Демидовкой составили от 300 до 500 человек. Несмотря на эти потери, противник не теряет решимости и продолжает наращивать силы. Тем не менее, это не даёт ему возможности вытеснить российские войска из какого-либо населённого пункта.