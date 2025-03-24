Минобороны РФ сообщило о новой атаке ВСУ по объекту энергетики России

Украинские войска минувшей ночью атаковали беспилотником нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, дрон удалось перехватить в 7 км от объекта. Фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

В Минобороны напомнили, что предыдущая атака Киева на станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения — его вывели из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Кроме того, 19 марта, через несколько часов после решения о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские войска совершили атаку тремя дронами по объекту КТК в станице Кавказская.

«Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», — заключили в Минобороны РФ.

Напомним, что 19 марта президент России Владимир Путин после разговора с американским лидером Дональдом Трампом поручил временно прекратить атаки по энергетическим объектам. В Кремле ранее заявляли, что не видят взаимности в прекращении ударов по энергообъектам со стороны украинских властей, которые продолжают атаки.