Американский истребитель F-16 проиграет российскому Су-57 при воздушном бое в небе над Украиной, сообщил ТАСС французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр. По его словам, обманываться насчет самолетов США не следует. Российский истребитель он назвал сверхманевренным.

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Если говорить о воздушном бое между F-16 и российскими истребителями, то не стоит обманываться: против Су-57 с их сверхманевренностью у этих самолетов нет шансов выиграть бой против российских самолетов последнего поколения, — подчеркнул эксперт.

Де Латтр добавил, что Запад передал Украине слишком мало боевых самолетов, чтобы они повлияли на ход конфликта с РФ. По мнению аналитика, их в любом случае «будут сбивать один за другим», как это происходило с F-16 до настоящего момента.