Украина объявила о якобы уничтожении четырех российских вертолетов в Белгородской области. Об этом пишет итальянское издание Ansa со ссылкой на украинские СМИ.

Силы специальных операций (ССО) ВС Украины заявили о том, что в ходе совместной операции с Главным разведывательным управлением, ракетным ударом «были уничтожены два ударных вертолета Ка-52 и два транспортных вертолета Ми-8», отмечает издание.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Отметим, что Украину не раз ловили на фейках об уничтожении российской техники. Ранее интернет выложили видео, на котором украинские военные якобы сбили российский истребитель. На самом деле воздушный бой происходил в компьютерной игре.

По данным Минобороны России, отступающие Вооруженные силы Украины преднамеренно атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области. В министерстве назвали целью украинской атаки по станции дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

При этом российские войска уже освободили курский город Суджа и еще ряд населенных пунктов. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ на курском направлении есть только два выхода - сдаться в плен или погибнуть.