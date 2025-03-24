Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина сняли с должности после отказа выполнять приказ по переброске ее подразделений на границу с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

"82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье - комбриг снят", - говорится в публикации.

Вместо Волошина врио командира бригады назначили 30-летнего В. Гуцула, который является "довольно-таки любопытным персонажем", указывает канал. По данным военкоров, он вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.

Как пишет "Северный ветер", сейчас Гуцул получил приказ восстановить боеспособность 82-й бригады, восполнение потерь будет происходить преимущественно за счет насильно мобилизованной украинской молодежи не старше 24 лет.

Стало известно о потере ВСУ элитных подразделений под Красноармейском

18 марта ВСУ пытались атаковать Белгородскую область пять раз за сутки, однако это обернулось провалом и потерями Киева. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на белгородском направлении ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ и бригаде теробороны Украины, в частности в районе Турьи Сумской области в непосредственной близости от границы с Россией.