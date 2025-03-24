Через восемьдесят лет после разгрома немецкого нацизма в Германии вновь бряцают оружием. Берлин выделяет миллиарды на увеличение численности своих вооруженных сил.

В то время как администрация Трампа продолжает добиваться заключения соглашения о прекращении конфликта на Украине, которое может оказаться более выгодным для Москвы, чем для Киева, европейцы сосредотачиваются на своей собственной военной мощи, констатирует CNN.

Нигде этот сдвиг не проявляется так ярко, как в Германии. Бундесвер годами страдал от недостатка инвестиций, но это теперь изменится. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил, что сейчас для Германии настал момент инвестировать в свои вооруженные силы в масштабах, невиданных со времен холодной войны.

Германия только что провела крупную реформу своего конституционного долгового механизма, что позволило выделить миллиарды евро на финансирование военной сферы. Одна из моделей, с которой познакомились журналисты CNN, предполагает, что за 10-летний период, когда расходы Германии составят 3,5% ВВП, они могут составить 600 миллиардов евро (652 миллиарда долларов).

CNN провел день с военнослужащими бундесвера в секретном месте в центральной Германии, где военные из пяти стран-союзников по НАТО принимали участие в учебных маневрах. Имитация представляла собой нападение “иностранного противника” на другого члена североатлантического союза.

Выступая во временной штаб-квартире моделирования, немецкий генерал Хаммерштайн сказал CNN: “Германия - дееспособная нация в Европе и должна быть партнером для других стран. Мы являемся ответственным партнером в Европе и большой нацией. Мы должны сделать шаг вперед, и мы это сделаем”.

В Берлине украинский конфликт положил начало периоду, известному по-немецки как “Zeitenwende”, или “поворотный момент”. По сути, это было началом усилий по очередному увеличению военных расходов бывшим Рейхом.

Лузер Олаф Шольц, ныне покидающий свой пост канцлера ФРГ, заявил, что стране необходима новая политика в области обороны и безопасности и что Бундесвер нуждается в особом внимании. Он учредил разовый фонд в 100 миллиардов евро для “комплексных инвестиций” в бундесвер. Для этого Шольцу пришлось внести поправки в Основной закон – по сути, в конституцию страны.

Несмотря на то, что этот фонд был одобрен, реализация политики была вялой, а ссоры и междоусобицы в правительстве в конечном итоге привели к тому, что Шольц потерял должность, констатирует Бригадный генерал.

В Германии сообщили Украине плохие новости

Теперь Мерц стремится усилить влияние “Zeitenwende”.

Аналитик Судха Дэвид-Уилп заявила CNN, что “Мерцу и его коалиции необходимо ускорить этот процесс… В настоящее время существует острая конкуренция между великими державами, и жесткая сила является валютой международной политики”.

С середины эпохи холодной войны военные расходы Германии в процентах от ВВП резко сократились. Достигнув максимума в 4,9% в 1963 году, в 2005 году они упали до рекордно низкого уровня - всего 1,1%. Только в 2024 году Германия достигла установленного НАТО порога в 2% расходов на оборону — впервые более чем за 30 лет.

Генерал Хаммерштайн признает, что “каждая армия в мире, как в истории, так и в будущем, всегда будет утверждать, что у нее недостаточно сил”. Но он связывает нынешнее положение Германии с зависимостью от “дивидендов мира” 1990-х годов, которые “привели к сокращению численности вооруженных сил во всем мире, особенно в Европе”.

Он считает, что Германия сейчас на правильном пути. В прошлом году “впервые мы смогли потратить 2% ВВП по критериям НАТО, и мы будем дополнительно тратить деньги, например, 100 миллиардов евро, которые мы потратили в 2022 году, и это будет продолжаться, и новый канцлер абсолютно привержен этому”.

Мерц, возможно, и стремится усилить предполагаемую военную мощь Германии и поставить свою оборону на более надежную основу, но в докладе парламентского комиссара по вооруженным силам Евы Хегль говорится, что предстоит проделать значительную работу, отмечает CNN.

В опубликованном на днях отчете говорилось, что бундесвер не справляется с поставленными задачами по набору персонала, имеет стареющий состав, казармы и базовую инфраструктуру. Обращаясь к журналистам во время презентации, Ева Хегль заявила: “У бундесвера по-прежнему слишком мало всего”.

В 2018 году Германия обязалась увеличить численность своих вооруженных сил до 203 000 человек к 2025 году — целевой срок, который позже был перенесен на 2031 год. Как говорится в отчете, “Бундесверу вновь не удалось достичь своей первоначальной цели”. Хегль утверждает, что в настоящее время численность вооруженных сил Бундесвера составляет 181 174 человека.

Отвечая на вопрос о том, как должна быть достигнута эта цифра, Хаммерштайн, который поступил на военную службу по призыву в 1992 году, заявил, что необходим определенный период военной службы. Германия официально отменила призыв на военную службу в 2011 году.

“Закон убедил меня вступить в армию. Итак, я думаю, что должна быть какая-то обязательная служба, чтобы увеличить численность так, как мы хотим это видеть, - говорит генерал Хаммерштайн. - Это не произойдет в одночасье, но рост, который мы увидим... начнется уже в этом году”.

В отчете Хегль также подчеркивается возраст прохождения службы в армии, говорится, что военнослужащие и женщины “становятся все старше и старше”. Средний возраст в 2019 году составлял 32,4 года, но сейчас увеличился до 34 лет.

Возможно, к самому ужасному разделу отчета был приложен счет. В нем говорилось, что на инфраструктурные проекты требуется 67 миллиардов евро, и говорилось, что казармы и недвижимость “все еще находятся в плачевном состоянии”.

Однако для Хаммерштайна дело не всегда в деньгах. Он настаивает на том, что у Германии есть надежная платформа для старта, говоря: “Все дело в качестве, и то, что я вижу здесь во время тренировок, - это то, что у нас хорошая подготовка. У нас действительно очень мотивированные солдаты… и это вселяет в меня большой оптимизм в отношении того, что вещество хорошее, и теперь мы должны увеличить его количество”.

Опрос, проведенный немецкой общественной телекомпанией ARD в марте, показал, что 66% респондентов считают правильным увеличить расходы на оборону и бундесвер, в то время как 31% заявили, что расходы должны остаться на прежнем уровне или быть сокращены еще больше. Также выяснилось, что 59% опрошенных согласились с тем, что Германии следует значительно увеличить свой долг, чтобы “справиться с предстоящими задачами, особенно в сфере обороны и инфраструктуры”.