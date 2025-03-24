Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады показали бронетехнику, захваченную в зоне спецоперации. Большая часть трофеев - западного производства.

На видео, представленном Минобороны России, можно увидеть американский бронетранспортер MaxxPro, французский бронетранспортер Renault и бронированную машину Kozak. MaxxPro и Kozak вышли из строя, подорвавшись на минах. Бронетранспортер Renault остановил точный удар российского дрона.

С поля боя все машины вывозила эксплуатационная группа. Операция проходила в сложных условиях, потому что противник всячески мешал эвакуации машин.

Все бронемашины западного производства восстановят, после чего они пополнят коллекцию трофейного вооружения.