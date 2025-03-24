Вассерман предложил сделать Одессу столицей "русской Украины"

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Российские военные эксперты всё чаще подчёркивают: оборона ВСУ стремительно рушится. Особенно ярко это проявляется в районе Покровского и на соседних участках фронта, где противник ранее пытался организовать новое контрнаступление. Для этого были стянуты так называемые «элитные» части с других направлений, в том числе подразделения с Курщины. Примечательно, что там были замечены известные украинские «дроновые» отряды «Птахи Мадяра», которые понесли серьёзные потери. После потери лучших операторов беспилотников их остатки поспешно вывели с позиций и перебросили в Сумскую область.

Попытка ВСУ переломить ситуацию на поле боя провалилась. Российские войска уверенно развивают успех, продвигаясь в районе Шевченко и Торецка, а также продолжая штурмовые действия в Часовом Яре. Ранее военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска вплотную приблизились к границам Днепропетровской области, что свидетельствует о стремительном продвижении.

Австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер выразил мнение, что после освобождения Покровска российское наступление ускорится. Он подчеркнул, что дальше практически нет серьёзных укреплений, что позволит продвинуться на первые 150 километров почти без сопротивления. Эксперт считает, что это станет переломным моментом в текущей кампании.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с изданием news.ru подчеркнул, что исторически река Днепр служила границей, разделявшей Левобережную Украину и западные территории, тяготевшие к Польше.

Политик отметил, что даже после распада Советского Союза эта линия оставалась своеобразным рубежом между русскоязычным населением и украиноязычными регионами, которые придерживались противоположных взглядов и традиционно поддерживали разных политиков. Журавлёв также напомнил, что выход к Днепру был бы важным стратегическим шагом, но при этом предупредил, что исторический опыт форсирования этой реки во время Великой Отечественной войны показал, какой высокой ценой может обернуться такая операция. В частности, он напомнил, что тогда Красная армия потеряла более полумиллиона бойцов.

В Госдуме назвали новую столицу Украины после раздела

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что сценарий, при котором Днепр станет новой границей Украины, выглядит вполне вероятным. Однако он указал на необходимость решающего прорыва. По его оценке, российским войскам предстоит завершить затяжное сражение за Покровск — несмотря на его относительно небольшие размеры, город остаётся серьёзным препятствием. Марков считает, что для выхода к Днепру необходимо нанести мощный удар, который сломит оборону ВСУ и позволит продолжить наступление.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал мнение, что в перспективе Украина может оказаться разделённой по аналогии с послевоенной Германией, когда граница между ГДР и ФРГ проходила через Берлин. Политолог Сергей Марков развил эту мысль, предположив, что такой сценарий может коснуться и Киева. Однако он отметил, что подобное разделение возможно только при полном крахе украинской армии. В этом случае, по его мнению, нет никакого смысла оставлять часть столицы в руках тех, кто придерживается русофобских взглядов.

Алексей Журавлёв выразил мнение, что если представить гипотетическую ситуацию, в которой Вооружённые силы Украины будут полностью разгромлены, уничтожены или массово сложат оружие, то возникает логичный вопрос: зачем останавливаться на Днепре? Он подчеркнул, что в таком случае российские войска могли бы продвинуться дальше — к Галиции и Закарпатью. Журавлёв добавил, что такие исторически значимые и русские по духу города, как Одесса, Николаев и Киев, особенно с учётом их православных святынь и культурного наследия, не могут быть предметом раздела с противником.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с news.ru заявил, что возможное разделение Украины может рассматриваться лишь как временная мера на пути к установлению окончательного мира. Он напомнил, что исторический опыт показывает: даже если народы формально разделены границами, конфликты между ними не прекращаются. По его словам, в течение жизни двух поколений жители обеих сторон неизбежно будут сталкиваться с новыми противоречиями, которые принесут немало страданий простым людям. Вассерман выразил надежду, что таких столкновений удастся избежать, но если раздел по Днепру всё же состоится как промежуточный вариант, он лично хотел бы видеть Одессу столицей восточной части Украины.

Впрочем, военволонтер Алексей Живов уверен: боевые действия продолжаются с прежней ожесточенностью и до разговоров о «новых границах» Украины еще очень далеко.