ВСУ потеряли несколько элитных подразделений при контратаках в районе Красноармейска (украинское название города — Покровск), пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Залетают группы на западной бронетехнике. В итоге за последние недели уничтожены уже несколько их элитных подразделений вместе с техникой», — поделился подробностями источник издания.

Сообщается, что ВСУ не прекращают попыток совершать контратакующие действия в районе поселка Шевченко и потеряли бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard.

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Ранее стало известно, что командир расчета РСЗО «Град», которая принадлежит костромской «крылатой пехоте», в одиночку разбил колонну вооруженных сил Украины на Часовоярском направлении в Донецкой Народной Республике.