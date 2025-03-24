Россия обладает не только самым большим, но и самым передовым арсеналом ядерного оружия в мире, сообщает The National Interest. Поддерживая мощные и современные ядерные силы, Россия стремится сдерживать потенциальных агрессоров и сохранять стратегический паритет с Соединенными Штатами.

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"Если спросить у Google: "Какая самая лучшая ракета в мире?", искусственный интеллект Gemini немедленно выдаст ответ: "РС-28 "Сармат". И это не причуды поисковой системы. Это общая оценка ряда ведущих мировых экспертов по ракетам, которые считают, что Россия создала действительно передовое ядерное оружие", - пишет TNI.

Издание напоминает, что РС-28 "Сармат" - это жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью полета около 18 тыс. километров, что позволяет ей поражать цели практически в любой точке Земли. Впечатляющая дальность в сочетании со способностью ракеты выбирать различные траектории полета, например, через Южный полюс, делают ее перехват крайне затруднительным.

Одна ракета может нести до десяти боевых блоков, что значительно больше, чем у большинства современных МБР. Их общая мощность может достигать 7,5 мегатонн. Кроме того, "Сармат" может оснащаться гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Жидкотопливная силовая установка ракеты, хотя и более сложная, чем твердотопливные альтернативы, обеспечивает большую тягу, что позволяет увеличить полезную нагрузку и дальность полета.

Ложные цели и системы электронного подавления, которыми оснащена ракета, делают ее еще более смертоносной, отмечает TNI.