Пушилин заявил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра

Российские военные успешно ведут бои в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — сообщил глава ДНР.

Пушилин также заявил, что продвижение армии России идет в лесополосах Донецкой народной республики. По его словам, российские военные улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.

Ранее стало известно, взятие какого населенного пункта важно для завершения операции российских войск в ДНР. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, им является Краматорск, считающийся промышленным и логистическим центром.