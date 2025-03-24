Пушилин рассказал об обнадеживающих сигналах из Часова Яра

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Российские военные успешно ведут бои в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин заявил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра
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«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — сообщил глава ДНР.

Пушилин также заявил, что продвижение армии России идет в лесополосах Донецкой народной республики. По его словам, российские военные улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.

Ранее стало известно, взятие какого населенного пункта важно для завершения операции российских войск в ДНР. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, им является Краматорск, считающийся промышленным и логистическим центром.

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