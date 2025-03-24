Опубликовано видео, записанное украинским солдатом, попавшим в окружение в районе курского села Гуево.

"Нам обещали, что всю будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение. Скорее всего, нас перебьют русские", - рассказывает совсем молодой военный на фоне отдаленной канонады.

По словам солдата, среди застрявших в Гуево всушников царит растерянность - они не имеют ни приказа на отступление, ни плана действий. Украинец говорит, что это его последнее видео, и в конце ролика прощается с родителями.

"Поверил обещаниям Зеленского и пожалел об этом перед своей смертью", - добавил военный блогер Чингиз Дамбиев.

ВСУ заминировали местность юго-восточнее Гоголевки. Сделано это было, чтобы замедлить продвижение ВС РФ, но одновременно заблокированные на юго-востоке Курской области украинские подразделения лишились последнего шанса на спасение.

Командование ВСУ запретило окруженным у Гуево солдатам сдаваться в плен, угрожая репрессиями в отношении родственников.