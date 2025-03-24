ВСУ начали снимать операторов БПЛА с позиций в ДНР, заявил в эфире "Соловьев Live" советник главы региона Игорь Кимаковский.

По его информации, командование вооруженных сил Украины перебрасывает операторов дронов к Курской области. Это делается для отвлечения внимания от основного удара, запланированного украинской армией, поделился своей точкой зрения советник главы ДНР.

«Последние два дня с наших донецких направлений начали снимать беспилотчиков, и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии», — проинформировал Кимаковский.

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Ранее сообщалось, что часть бойцов вооруженных сил Украины лишилась последнего шанса выйти из Курской области. Подчеркивалось, что речь идет о подразделениях ВСУ, которые находятся в населенном пункте Гоголевка.