ФСБ: "Купол Донбасса" перехватил 185 дронов ВСУ за неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила 185 беспилотников противника над Донецком и Макеевкой в ДНР, сообщили в региональном управлении ФСБ. Об этом информирует РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что в числе названных БПЛА был беспилотник самолетного типа, обнаруженный и перехваченный вблизи гражданских складов ГСМ неподалеку от Макеевки. Сообщается, что дрон был приземлен и впоследствии уничтожен на специальном полигоне, вкупе с другими взрывоопасными предметами.

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Уточняется также, что жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.

Ранее "МК" сообщил, что противник потерял почти 5,6 тысяч человек за неделю на границах ЛНР.