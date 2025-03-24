Раскрыты подробности уголовного дела против Буданова*

В расследуемом в России уголовном деле руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) фигурируют атаки дронов на 13 регионов РФ. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.
В документах упоминаются Москва, Московская, Курская, Смоленская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тверская области, а также Севастополь.
21 марта сообщалось, что в отношении генерала Буданова в России завели как минимум три уголовных дела.
СК назвал Буданова* одним из организаторов атак БПЛА на Россию
В тот же день министерство внутренних дел Российской Федерации переобъявило руководителя украинской военной разведки в розыск. Кроме него, переобъявлены в розыск командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Алексей Неижпапа.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.