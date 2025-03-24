Командир "крылатой пехоты" в одиночку разбил колонну противника в ДНР

Командир расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" костромской "крылатой пехоты" получил звание Героя России за то, что в одиночку разбил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС рассказал командир боевой машины РСЗО "Град" Костромского гвардейского артиллерийского полка с позывным "Механик".

"Командир у нас хороший. Командир с нами работает - Герой России. "Героя России" дали ему в 2022 году, разбил колонну [неприятеля]. Работал он один", - рассказал он.

Удар «Града» сорвал атаку украинских военных на ключевом направлении в ДНР

Костромской гвардейский артиллерийский полк выполняет боевые задачи на Часовоярском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Их деятельность поддерживают подразделения беспилотной авиации артиллеристов-десантников, которые ведут воздушную разведку для выявления формирований ВСУ. До этого стало известно о командире разведроты с позывным "Бульдозер", который подорвался на гранате вместе с украинскими военнослужащими в Суджанском районе Курской области в ноябре 2024 года.

По словам брата солдата, в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцами оказался в окружении противника. Бойцы российской армии оборонялись до последнего, однако в какой-то момент "Бульдозер" остался единственным из группы.