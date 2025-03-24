Удар «Града» сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по танкам и живой силе сорвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве рассказали о действиях 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». БМ-21 «Град» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника.

Бойцы группировки «Центр» показали уничтожение танков Leopard ВСУ

«Тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ.