Стали известны возможности российского «Сюрприза-эвакуации»

1-я Славянская бригада 51-й Донецкой армии в зоне специальной военной операции (СВО) использует наземную беспилотную платформу «Сюрприз-эвакуация». О ее возможностях стало известно газете «Известия».

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Гусеничный транспортер переднего края «Сюрприз-эвакуация» отличает модульная полезная нагрузка, которая позволяет использовать беспилотную платформу для вывоза раненых, доставки боеприпасов и продуктов и ведения огня. В зависимости от задачи к транспортеру может присоединяться колесный прицеп или устанавливаться на нем боевой модуль с пулеметами или гранатометами.

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Дальность хода платформы — до 15 километров. Скорость — до 9 километров в час. В боевом снаряжении она позволяет вести огонь на дистанции сотен метров.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя компании «Научно-производственное предприятие» (НПП) Игоря Потапова сообщил, что в зоне СВО начали применять систему для ночного вождения.

Также в марте агентству в организации «Народный фронт» рассказали, что беспилотная платформа «Сверчок», которую разработали в Казани, поможет российским военнослужащим в зоне СВО в эвакуации раненых и доставке грузов.