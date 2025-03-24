Бойцы ВС РФ испытывали гипоксию в трубе во время операции «Поток» по прорыву в тыл противника в Судже по трубе, заявил в интервью ТАСС медик передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным "Совесть".

«А вот в этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же еще гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось», — поделился подробностями собеседник издания.

По словам медика, штурмовики в трубе из-за низкой концентрации кислорода испытывали такие же ощущения, которые испытывают альпинисты в горах.

ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении армией России под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.

Раскрыты подробности о подготовке операции «Поток»

Важной составляющей стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 км и ворвавшись в тыл украинской армии в Судже. Эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала развалу их обороны.