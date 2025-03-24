В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - проинформировал он.