Украинские военные распространяли фейки в селах под Суджей

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространяли в селах под Суджей фейки о голодных бунтах в Курске. Об этом рассказала местная жительница Александра, пишет РИА Новости.

Украинские военные распространяли фейки в селах под Суджей
© globallookpress.com

По ее словам, во время оккупации села Казачья Локня в Курской области пропагандистские газеты распространяли фейки. Они писали, что эвакуированные мирные жители якобы голодают в Курске.

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи», — указала она.

Ранее в Хабаровске 55-летний местный житель попал под следствие за распространение фейков об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

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