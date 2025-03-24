Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространяли в селах под Суджей фейки о голодных бунтах в Курске. Об этом рассказала местная жительница Александра, пишет РИА Новости.

По ее словам, во время оккупации села Казачья Локня в Курской области пропагандистские газеты распространяли фейки. Они писали, что эвакуированные мирные жители якобы голодают в Курске.

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи», — указала она.

Ранее в Хабаровске 55-летний местный житель попал под следствие за распространение фейков об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).