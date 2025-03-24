Не менее пяти взрывов произошло над Брянском, предположительно, в результате работы систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. По словам очевидцев, первый взрыв был самым мощным, после чего последовали еще четыре.

"Слышали характерный звук пролета дронов на низкой высоте. Всего пять громких хлопков в разных районах", — говорится в сообщении.

В ночь на 24 марта Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России "будет увеличиваться".