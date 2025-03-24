SHOT: не менее пяти взрывов произошло над Брянском

Газета.Ru

Не менее пяти взрывов произошло над Брянском, предположительно, в результате работы систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. По словам очевидцев, первый взрыв был самым мощным, после чего последовали еще четыре.

Не менее пяти взрывов произошло над Брянском
© РИА Новости
"Слышали характерный звук пролета дронов на низкой высоте. Всего пять громких хлопков в разных районах", — говорится в сообщении.

В ночь на 24 марта Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России "будет увеличиваться".

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