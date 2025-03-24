Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что действия Украины противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия. Об этом он высказался на YouTube.

Риттер напомнил, что Украина развязала конфликт в 2022 году, упустила возможности мирного урегулирования, а также превратилась в пешку Запада в игре против России. Аналитик также указал на атаки украинских дронов на российскую инфраструктуру и указал на отсутствие логики в действиях Киева.

«Украина не собирается соблюдать прекращение огня. Надеюсь, что администрация [президента США Дональда] Трампа это увидит», — отметил он.

Ранее в США заявили о приближении мира на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.