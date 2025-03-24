Решение о размещении в Германии американских ракет в 2026 году соответствует логике стратегии национальной безопасности, принятой в октябре 2023 года.

С таким заявлением выступили в посольстве ФРГ в Москве, передаёт газета «Известия».

«Решение о размещении в Германии обычных американских систем вооружений большой дальности соответствует логике стратегии национальной безопасности, принятой федеральным правительством в октябре 2023 года в ответ на возросшую угрозу со стороны России», — подчеркнули в диппредставительстве.

Кроме того, Германия ранее опубликовала новый список военной помощи Украине.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, выразил мнение, что нынешние власти Германии намерены сделать из страны военизированный «Четвёртый рейх».